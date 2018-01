Final Fantasy XII: The Zodiac Age kommt im Februar für PC

Letzte Woche kündigte Square Enix die PC-Portierung von Final Fantasy XII: The Zodiac Age an, die bereits ab dem 2. Februar auf Steam bereitstehen wird. All die Neuerungen und Optimierungen des Playstation 4-Exklusivtitels bleiben der PC-Version erhalten, dazu gesellt sich die Kompatibilität von 21:9-Monitoren, die Unterstützung von Maus/Tastatur und Controllern, sowie eine Performance von 60 FPS (bei entsprechend starkem Tower). Im Gegensatz zur PS4-Version wird in Final Fantasy XII: The Zodiac Age auf dem PC direkt von Start an die "New Game -"-Option zur Verfügung stehen, die das Aufleveln unserer Charaktere verhindert. Zudem bestätigte Square Enix eine Funktionalität zum Erlangen maximaler Lizenzpunkte und Gil (der normalen In-Game-Währung). Ob sich dahinter eine Echtgeld-Komponente verbirgt, ist aktuell nicht bekannt. Wir haben schon vor dieser offiziellen Ankündigung mit dem Producer Hiroaki Kato gesprochen und einige Fragen an die Entwicklung der Final Fantasy-Serie im Allgemeinen und an die Änderungen und Eigenheiten des Ports im Besonderen gestellt. Alle Fragen und Antworten findet ihr in unserem Interview, einen Gesamteindruck des Remasters auf der Playstation 4 bekommt ihr in unserer Kritik.