Neuer Spendenrekord für Awesome Games Done Quick

Am Sonntag endete die 2018-er Ausgabe von Awesome Games Done Quick, ein Wohltätigkeitsprojekt mit Gamern, die ikonische Spiele so schnell wie möglich durchzuspielen, um damit Spendengelder einzunehmen. Mehr als 150 Spiele wurden in dem einwöchigen Programm gemeistert, dabei wurden insgesamt über 2,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 1,8 Millionen Euro) eingenommen, was knapp den rekordverdächtige Ertrag des Vorjahres überstieg. Mehr als 32.000 Menschen haben sich für die Initiative engagiert und für die US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation Prevent Cancer Foundation Spendengelder generiert. 130 Personen/Organisationen spendeten einen Beitrag von über 1000 US-Dollar.

Einige wirklich tolle Speedruns waren Bloodborne (All Bosses) von Heyzeusherestoast, der Donkey Kong Country-Spieldurchlauf (Reverse Boss Order) von V0oid und AverageTrey, der in nur knapp über drei Stunden alle 120 Insignien in Super Mario Sunshine sammelte. Wer sich für die Faszination Speedruns oder die AGDQ interessiert, sollte vielleicht mal einen Blick in unseren jüngsten Artikel über die Aktion werfen. Habt ihr die AGDQ 2018 gesehen oder sogar selbst gespendet und was haltet ihr eigentlich von dieser Aktion?

Quelle: AGDQ 2018