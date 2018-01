Gerücht: Weitere Hinweise auf Scribblenauts-Showdown

Im Dezember haben wir zum ersten Mal von einem Abenteuer gehört, das auf den Namen Scribblenauts Showdown hört. Wie sich nun herausstellt lag die Quelle offenbar richtig, denn der Verkäufer Play-Asia listet das Spiel nun zur Vorbestellung. Der Anbieter behauptet, dass der offizielle Release des Spiels in Europa am 9. März bevorstehe und Playstation 4, Switch und Xbox One als Plattformen unterstützt werden. Knapp 40 Euro nimmt der Händler für eine Version von Scribblenauts Showdown, das bislang noch nicht enthüllt wurde. Aktuell hält Warner die Rechte der ursprünglich von 5th Cell entwickelten Marke, vielleicht steht uns bald eine entsprechende Ankündigung bevor.