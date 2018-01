Lieferte Trump Call of Duty-Flugzeuge nach Norwegen?

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat sich trotz seiner kurzen Amtszeit bereits einige unglückliche Patzer geleistet und sieht sich unter anderem deshalb häufiger als ihm lieb sein dürfte der internationalen Häme ausgesetzt. Ende letzter Woche geschah ihm ein weiteres Missgeschick im Gespräch mit dem norwegischen Premierminister Erna Solberg. Darin enthüllte der Präsident, dass sein Land seit November Kampfjets der Klasse F-52 und F-35 an Norwegen ausgeliefert habe. Das Problem ist, dass es die F-52 in Realität leider nicht gibt. Die militärische Flugeinheit stammt aus Call of Duty: Advanced Warfare von 2014. Im der Mission Throttle nutzen wir das Flugzeug, um durch einen Canyon zu fliegen und feindliche Ziele zu eliminieren. Ist sicher alles natürlich nur eine Verwechslung, doch für den Mann mit dem "größten Atomknopf" wäre ein besseres Auge für Details aus weltpolitischer Sicht sicher hilfreich.

Quelle: Washington Post.