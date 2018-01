Disney veröffentlicht Star Wars Rivals für Smartphones

Star Wars: Rivals ist letzten Sommer für mobile Geräte erschienen, allerdings bislang lediglich in Australien erhältlich. Das soll sich in Kürze ändern, wie Disney nun bestätigte. Das Free-to-Play-Actionspiel baut auf eine starke PvP-Komponente auf, nicht unähnlich zu Overwatch von Entwickler Blizzard, und lässt uns in der Rolle von ikonischen Bösewichten und Helden aus dem Lucasfilm-Universum schlüpfen. Mikrotransaktionen sind ein großer Bestandteil der Spielerfahrung, dürfen zum Preis von 100 US-Dollar aber übersprungen werden. Lustigerweise haben sich Android- und iOS-Nutzer unterschiedliche Seiten der Macht ausgesucht und erhalten abhängig vom gewählten Betriebssystem exklusive Anreize für das Spiel. Apple-Nutzer erhalten in Zukunft eine Spezialeinheit der Rebellen, Android-Spieler freuen sich über einen zeitexklusiven Strumtruppler aus Rogue One: A Star Wars Story. Das Gameplay-Video von Disney gibt euch weitere Hinweise auf das Spiel. Seid ihr interessiert?