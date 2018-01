Weder virtuelle Realität noch 4K für Nintendo

Nintendo macht sein eigenes Ding und widmet dem, was andere Formen machen, nur wenig Beachtung. Das schafft wahrhaft einzigartige Hardware-Konsolen und führt zu Inhalten, die man bei den Kontrahenten nicht findet. Themen wie Virtual Reality und 4K, mit denen Sony und Microsoft gerade so beherzt um sich werfen, scheinen der Firma deshalb herzlich egal zu sein, wie France Philippe Lavoué, Chef der französischen Nintendo-Division kürzlich in einem Interview verriet:

"Wenn wir das Gleiche machen würden, wie alle anderen, dann sterben wir ganz sicher, denn wir sind viel kleiner als sie. Mit der Switch haben wir den Vorteil, unterschiedliche Anwendungen zu nutzen, die auf die Leben unserer Konsumenten adaptiert werden."

Diese Aussage bedeutet sicher nicht, dass wir in Kürze mit einem plötzlichen Sinneswandel von Nintendo rechnen dürfen und ein Blick auf die Verkaufszahlen legitimiert das Vorgehen des japanischen Herstellers ohnehin.

Quelle: Game Informer.