Detective Pikachu kommt im März für Nintendo 3DS

Es wird noch ein weiteres Pokémon-Spiel auf dem Nintendo 3DS geben, allerdings kommt das nicht vom Entwickler Game Freak und es wird sich auch nur partiell um die kleinen Taschenmonster drehen. Das bislang Japan-exklusive Abenteuer Detective Pikachu landet am 23. März auf dem fast sieben Jahre alten Handhelden und wird sogar einige neue frische Inhalte erhalten, die abseits der Hauptgeschichte spielen. Um die gelegentlich etwas verschrobenen Rätsel aufzulockern implementiert Entwickler Creatures Inc. einen leichteren Schwierigkeitsgrad und kündigte zudem Pläne für einen besonderen Detective Pikachu-Amiibo an. Die kleine Sammelfigur soll sich von anderen Exemplaren unterscheiden und ein bisschen größer ausfallen, als andere Amiibos. Wer die Figur mit dem Spiel nutzt erhält offenbar Zugriff auf sogenannte Pika Prompts, das sind kleine Kurzvideos, die man während der Kapitel als Hinweise bekommt. Der untere Trailer sollte euch ein besseres Verständnis davon geben.

In Detective Pikachu spielen wir ein besonderes Exemplar des Mauspokémons, das mit Menschen und Pokémon sprechen kann. Es schließt sich mit dem jungen Tim Goodman zusammen, um ihm beim Finden seines Vaters zu helfen, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Das sehr britische Pikachu ist natürlich ein Meisterdetektiv und die beiden erkunden Ryme City, befragen Zeugen und überprüfen Aussagen um die Wahrheit zu entdecken. Falls Tim allein nicht weiter kommt, wechseln wir zu Pikachu und erhalten durch Gespräche mit Pokémon neue Informationen.