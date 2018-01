Offene Beta von Dissidia Final Fantasy NT gestartet

Die offene Beta von Dissidia Final Fantasy NT läuft seit Freitag Nachmittag auf der Playstation 4 und wird trotz einiger Unterbrechungen noch bis zum 21. Januar fortgeführt werden. Zu welchen Zeiten die Server verfügbar sind, das entnehmt ihr in der nachfolgenden Tabelle:



12. Januar, 15:00 Uhr bis 15. Januar, 22:00 Uhr

15. Januar, 23:00 Uhr bis 18. Januar, 22:00 Uhr

18. Januar, 23:00 Uhr bis 21. Januar, 22:00 Uhr



Die öffentliche Beta unterstützt Online- und Offline-Matches, Schauplätze aus vielen Einträgen des Final Fantasy-Franchise und eine Auswahl an "Beschwörungen und Charakteranpassungen". Falls ihr mehr über das Kampfspiel erfahren wollt, werft doch mal einen Blick in unsere Vorschau zu Dissidia Final Fantasy NT. Nehmt ihr an der Beta teil?