Payday 2 raubt Bank auf Nintendo Switch mit neuem Räuber aus

Payday 2 wurde 2013 für PC, Playstation 3 und Xbox 360 veröffentlicht und startete im Juni 2013 auf Playstation 4 und Xbox One durch. Mit dem Erscheinen der Nintendo Switch hat sich nun eine weitere Konsole für einen Port spezialisiert und auf der kurzen Nintendo-Direct-Übertragung vom Donnerstag bestätigte der Entwickler, dass die Switch-Version einen neuen Bankräuber erhalten wird. Joy ist eine japanische Hackerin, die eine auffällige LED-Maske trägt und sie ist temporär exklusiv auf der Switch - wird also erst später für PC-, Xbox One- und PS4-Spieler bereitstehen. Payday 2 erscheint am 23. Februar auf der Nintendo Switch, ganze vier Tage vor der US-amerikanischen Veröffentlichung.