Super Mario Odyssey bekommt Ballonjagd-Modus

In der gestrigen Nintendo Direct hat der japanische Publisher einen neuen Gameplay-Modus für Super Mario Odyssey angekündigt, der in den kommenden Wochen in das Spiel gelangt. Die sogenannte Ballonjagd fügt unseren allerliebsten Geisterjäger Luigi in das Spiel ein, der allerdings nicht spielbar sein wird. Stattdessen stellt uns der grüne Mario eine besondere Herausforderung, die in zwei Spielmodi aufgeteilt ist. Zuerst einmal bekommen wir die Aufgabe einen Ballon vor anderen Spielern verstecken. Die Zeit ist auf 30 Sekunden begrenzt, es ist also besonders wichtig schwierig zu erreichende oder gut versteckte Bereiche auf der Karte zu kennen, um einen Vorteil zu erhalten. Der zweite Teil dieser Aufgabe besteht im Finden der Ballons anderer Spieler, was uns wiederum mit Gold-Münzen belohnt. Auch dazu bleiben einem nur 30 Sekunden, was ein echtes Rennen gegen die Uhr sein kann. Nintendo deklariert die Ballonjagd als "zielbasierter Speedrun", was euch eine Idee davon geben sollte, welche Zielgruppe sie mit dem Update ansprechen wollen. Außerdem wird Super Mario Odyssey drei weitere Kostüme für den Klempner und seinem Kumpel Cappy erhalten, die ihr euch auf dem Bild unten ansehen könnt. Das kostenlose Update erscheint im Februar.