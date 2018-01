Heute im GR-Livestream: Horizon: Zero Dawn

Noch immer stecken wir knietief im Januar fest, der auch in diesem Jahr unaufgeregt startet. Unser Gamereactor Live-Team hat sich deshalb dazu entschlossen, an ruhigen Tagen noch einmal die objektiv besten Spiele des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen und heute werden wir das ebenfalls tun. Guerrilla Games' wundervolles Horizon: Zero Dawn war einer der stärksten Titel von 2017 und Bengt wird es ein echtes Vergnügen sein, noch einmal in das kalte Spiel abzutauchen. Um 16.00 Uhr startet er den Livestream, zu dem ihr herzlich eingeladen seid.