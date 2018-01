Spielt Halo 5: Guardian am Wochenende gratis

Microsofts Larry "Major Nelson" Hryb hat kürzlich bekanntgegeben, dass Halo 5: Guardians an diesem Wochenende für alle Gold-Mitglieder gratis auf der Xbox One spielbar ist. Das Angebot ist bereits gestartet und läuft noch bis zum Montag. Inhaltlich erwartet euch neben der Kampagne Koop mit bis zu drei Freunden und der kompetitive Mehrspielermodus mit etlichen verschiedenen Spielvarianten. Das Hauptspiel und die Deluxe Edition werden über das Wochenende außerdem reduziert angeboten, alle weiteren Informationen zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.