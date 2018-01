Gravity Rush 2: Serverschließung auf Sommer verschoben

Gravity Rush 2 erschien im Januar letzten Jahres und scheint sich trotz seiner wohligen Stimmung und den charmanten Charakteren nicht unglaublich gut vertrieben zu haben. Das lässt zumindest Sonys Entschluss durchsickern, laut dem die Online-Server des Spiels schon in diesem Januar wieder abgeschaltet werden sollten. Wie sich nun jedoch herausstellt müssen diese Pläne kurzerhand geändert worden sein. Ein Nutzer auf ResetEra hat das Spiel gestartet und die Meldung erhalten, dass Gravity Rush 2 noch bis in den Sommer hinein ans Netz angeschlossen bleibt. Konkret wurde der 18. Juli als finales Datum deklariert, der das neue Ende der Online-Community begründet. In sechs weiteren Monaten sollte definitiv noch ein bisschen Zeit bleiben, um Fotos zu schießen und Kristalle zu sammeln, oder was denkt ihr? Falls euch der Sinn nach fröhlicher Unterhaltung im Anime-Stil steht und ihr ohnehin gerade nichts zu spielen haben solltet, schaut unbedingt in unsere Kritik zum Spiel hinein und erfahrt darin, warum sich ein Blick auf Gravity Rush 2 lohnt.