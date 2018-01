Playerunknown's Battlegrounds bei drei Millionen Spielern auf Xbox One

Playerunknown's Battlegrounds ist eines der größten Phänomene in der Gaming-Industrie und hat mittlerweile ein Momentum aufgebaut, das alles andere in den Schatten stellt. Das Spiel ist längst nicht mehr nur auf dem PC spielbar, sondern seit Dezember auch im Preview-Programm der Xbox One erhältlich. Wie sehr sich diese Gemeinschaft auf den Titel gefreut haben muss, davon zeichnet sich langsam ein Bild ab. Auf Xbox Wire erklärte "Major Nelson", dass Playerunknown's Battlegrounds offiziell drei Millionen Spieler auf der Microsoft-Konsole erreicht, was es gleichzeitig zum beliebtesten Game Preview-Titel aller Zeiten macht. Vor genau einem Monat erschien PUBG im Early Access auf der One, habt ihr mittlerweile reingeschaut oder bleibt ihr dem PC treu?