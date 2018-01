The World Ends With You kehrt für Nintendo Switch zurück

Square Enix hat über die vielen Jahre, die sie nun schon in der Industrie aktiv sind, einige wirklich fantastische Rollenspiele entworfen, doch nicht alle haben es geschafft aus dem Schatten von Final Fantasy herauszutreten. Der oftmals übersehene Nintendo DS-Titel The World Ends With You spielt im geschäftigen Shibuya-Distrikt von Tokyo und hat sich mit seinen ikonischen Charakteren und dem innovativen Stil eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Der Titel ist vor einigen Jahren noch einmal auf dem Smartphone aufgetaucht und wird nun in der sogenannten Final-Mix-Version auch auf die Nintendo Switch gelangen. Diese Edition soll im Vergleich zum DS-Spiel einige sinnvolle Veränderungen erhalten, darunter ein frisches Szenario. Ein Veröffentlichungsdatum haben wir noch nicht erhalten, es wird bislang nur von 2018 gesprochen.