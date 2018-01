Forza Horizon 4 in Brasilien bewertet

Die Forza Motorsport-Serie mag bei Hardcore-Rennsimulatoren beliebt und geachtet sein, doch viele langjährige Racing-Fans haben deutlich mehr Spaß am arkadigeren Forza Horizon. Die Rennspielreihe in der offenen Welt wird von Playground Games entwickelt und die klotzen in der Produktion echt ordentlich ran. Bislang hat sich Microsoft noch nicht dazu geäußert, wann wir den nächsten Eintrag der Horizon-Serie zu sehen bekommen, aber vielleicht müssen sie das auch gar nicht mehr. Die brasilianische Medienbewertungsorganisation hat den nächsten Ableger der Reihe, genannt Forza Horizon 4, in Brasilien offiziell untersucht. Der Eintrag wurde im Anschluss daran schnell wieder vor der Öffentlichkeit versteckt, doch ein Foto hat es trotzdem in die Netzgemeinde geschafft. Daraus gehen nur wenige Hinweise hervor, aber immerhin gibt es einen Zeitraum: 2018.