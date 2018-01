Donkey Kong Country: Tropical Freeze landet am 4. Mai auf Nintendo Switch

Nintendo hat uns in ihrem geheimen Direct-Video gestern endlich verraten, auf welche Nintendo Switch-Spiele wir uns in den kommenden Monaten freuen dürfen. Eines davon wird Retro Studios' Donkey Kong Country: Tropical Freeze sein, das von den wenigen Spielern, die sich seit 2014 die Zeit genommen haben, um den Plattformer auf der Wii U zu spielen, als eines der besten Jump'n'Runs unserer Zeit angesehen wird. Es gibt nicht sonderlich viele Details zur Hybriden-Spielversion, doch wir haben bereits von einer neuen Spielfigur erfahren: Funkey Kong - dem coolsten Affen im Dschungel. Das Koop-Spiel wird per geteiltem Joy-Con das gesamte Abenteuer über möglich sein, geplant ist Donkey Kong Country: Tropical Freeze für den 4. Mai.