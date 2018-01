Mario Tennis Aces im Frühjahr auf Nintendo Switch

Gestern hat Nintendo in einer kurzen Direct-Ausgabe eine Reihe von Ankündigungen zu kleineren Spiele getätigt und dabei unter anderem Mario Tennis Aces vorgestellt. Das Spiel basiert auf der beliebten Mario Tennis-Serie, die 2000 auf dem Nintendo 64 ihren Anfang nahm und bislang auf jeder nachfolgenden Nintendo-Konsole einen Ableger veröffentlichte (nur die Wii hatte ihre eigene Tennismarke). Die Nintendo Switch wird mit Mario Tennis Aces ebenfalls in diese Kerbe schlagen und ab dem Frühjahr im Mario-Stil versuchen, ausgewachsene Tennisprofis heranzuzüchten. Im ersten Vorstellungstrailer sehen wir eine Einzelspielerkampagne (was zuletzt auf dem Game Boy Advance der Fall war) mit Bosskämpfen, was sich in der Zwischenzeit beim Gameplay getan hat, behält Nintendo aktuell noch für sich. Hier sind die ersten Eindrücke: