Assassin's Creed: Rogue schlägt im März für PS4 und Xbox One auf

Assassin's Creed: Rogue ist die direkte Fortsetzung von Assassin's Creed IV: Black Flag und spielt inhaltlich vor den Eriegnissen von Assassin's Creed III. Das Spiel wurde Ende 2014 sehr unglücklich zeitgleich mit Assassin's Creed: Unity veröffentlicht und ist der letzte Ableger auf der alten Konsolengeneration. Später erschien Rogue noch auf dem PC und wird seitdem von einigen Fans auf der PS4 und Xbox One erwartet. Dieses Warten scheint sich am Ende ausgezahlt zu haben, denn Ubisoft Sofia bestätigte gestern die Entwicklung und Veröffentlichung des Remastered für die aktuellen Konsolen am 20. März. Wir haben damals eine Kritik zum Spiel veröffentlicht und können das Black Flag-Update empfehlen. Eine kurze Zusammenfassung aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Assassin's Creed: Rogue erschien erstmalig 2014 auf Playstation 3 und Xbox 360. Es erzählt die einzigartige Geschichte von Shay Patrick Cormac, einem jungen und furchtlosen Mitglied der Bruderschaft der Assassinen, der eine dunkle und langsame Verwandlung von einem Assassinen zu einem unerbittlichen Templer durchmacht, der sich auf die Jagd nach seinen ehemaligen Brüdern begibt. Die Reise beginnt im wunderschönen New York City und trägt die Spieler über wilde Flusstäler und die eisigen Gewässer des Nordpolarmeers."

Ubisoft kündigte gestern aber nicht nur offiziell den Port von Assassin's Creed: Rogue für Playstation 4 und Xbox One an, sondern gab noch eine weitere frohe Botschaft bekannt: Das gesamte Assassin's Creed-Franchise hat weltweit über 105 Millionen Kopien verkauft, was die Ubisoft-Marke zum bestverkauften Videospiel-Franchise aller Zeiten macht. Gratulation dafür auch von unserer Seite.