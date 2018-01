In der heutigen Nintendo Direct gab Zoink Games das Erscheinungsdatum ihres hübschen Indie-Spiels Fe bekannt. Der Titel wird am 16. Februar auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One erscheinen uns dabei helfen, "süß zu träumen" so der Creative Director Klaus Lyngeled. Den Gamescom-Trailer und unser Interview mit Lyngeled findet ihr unten: