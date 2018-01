Hyrule Warriors: Definitive Edition für Nintendo Switch angekündigt

Nintendo hat die Nintendo Direct zwar nicht offiziell angekündigt, trotzdem wussten alle Bescheid. In diesem Zuge wurde heute ein Portierung von Hyrule Warriors für die Nintendo Switch bestätigt. Hyrule Warriors: Definitive Edition enthält alle Charaktere und Zusatzinhalte aus den beiden bereits veröffentlichten Versionen des Spiels für Nintendo 3DS und Wii U und darüber hinaus zwei exklusive Kostüme im Design von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die Spielversion wird im TV-Modus bei 1080p laufen und darf kooperativ mit geteiltem Joy-Con gespielt werden. Erscheinen wird der Titel im Frühjahr, so Nintendo.