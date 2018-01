Dark Souls: Remastered erscheint im Mai auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC

Nintendo hat gerade bestätigt, dass Dark Souls als Remastered-Version am 25. Mai auf der Nintendo Switch erscheint. Bandai Namco erklärte ihrerseits, dass die Neuauflage auch für Xbox One, Playstation 4 und PC bereitstehen und dort mit hochskalierter 4K-Grafik laufen wird. Die genaue Formulierung lässt allerdings den Schluss zu, dass die normale Xbox One-Version diese Einstellungen nicht wiedergeben wird, allerdings ist das in diesem Moment noch nicht bestätigt. Die Switch schafft Full-HD-Wiedergabe bei 30 FPS im Dock, der Handheld wird sicher bei 720p laufen. Spannenderweise konnte Bandai Namco bestätigen, dass Online-Funktionalität von bis zu sechs Spielern möglich sein wird.