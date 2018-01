Heute im GR-Livestream: Playstation Plus-Titel

Das neue Jahr ist frisch gestartet und für Playstation Plus-Mitglieder bedeutet das einen Haufen neuer Gratisspiele. Mit dabei sind Titel wie Deus Ex: Mankind Divided und die erste Episode von Batman: The Telltale Series. Uncanny Valley ist ebenfalls dabei, Dóri wird im heutigen Gamereactor-Livestream also seinen Spaß haben. Wir wollen uns das Line-Up nämlich ein bisschen genauer ansehen und wenn ihr das ebenfalls austesten wollt, schaltet einfach um 16:00 Uhr in unsere Liveseite rein.