Kein Spiel hat sich 2017 häufiger in Europa verkauft als FIFA 18

Am letzten Wochenende hat Sony bekanntgegeben, dass FIFA 18 2017 auf der Playstation 4 die europäischen Download-Charts im PSN dominierte. Aktuellen Berichten der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge stimmen diese Angaben, denn EAs jährliches Fußballspiel hat sich plattformübergreifend in Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und im Vereinten Königreich insgesamt am stärksten durchgesetzt. Platz zwei ging wie auch bei Sony an Call of Duty: WWII, den dritten Treppchenplatz erhielt das fünf Jahre alte Grand Theft Auto V...