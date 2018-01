Gerücht: Dark Souls-Remaster für Mai geplant

Das originale Dark Souls hat noch immer einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen, obwohl uns From Software bereits mit mehreren Ablegern erneut in ihren einzigartigen Bann gezogen hat. Das Original hat den Legendenstatus erhalten, wurde allerdings auf den alten Konsolen zurückgelassen. Seit einiger Zeit wird jedoch vermutet, dass From Software den ersten Teil neu auflegen wird und wenn wir den neuesten Entwicklungen dieser Gerüchte Glauben schenken dürfen, wird all das im Mai in einem Remaster münden. Laura Kate Dale von Kotaku vermutet die Ankündigung des Projekts für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch in der Nintendo Direct, die in wenigen Stunden stattfinden soll. Ein japanischer Nutzer auf Twitter will

unabhängig davon erfahren haben, dass die Neuauflage am 24. Mai in Japan in den Verkauf gerät. Beigefügt hat er ein Foto, das offenbar die Listung des Spiels zeigen soll und auch wenn wir dem Ganzen sicher zu viel Aufmerksamkeit schenken, wäre ein weiterer Ausflug nach Lordran zu schön um wahr zu sein. Erwartet ihr ein Remaster des Action-Rollenspiels?