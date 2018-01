Capcom erklärt warum PC-Version von Monster Hunt: World so spät kommt

Vergangene Woche wurde enthüllt, dass Fans geschlagene sieben Monate lang auf die PC-Version von Monster Hunter: World warten müssen und das war für viele gestandene Jäger ein Schlag in die Magengrube. Die Ankündigung ließ so viele ratlos Fans zurück, dass sich Capcom nun gezwungen sah, die Verspätung zu erklären. In einem Interview mit PC Gamer erklärte Serien-Produzent Ryozo Tsujimoto welche Gründe für die zusätzliche Wartezeit verantwortlich sind. Da Monster Hunter: World die erste Umsetzung des Franchise auf dem PC wird, möchte das Team laut Tsujimoto auf unnötige Fehler auf jeden Fall. Außerdem wollte das Team nicht, dass Ressourcen aus der Produktion der Konsolenversionen genommen werden, um damit übereilte Entscheidungen zu treffen. "Wir wollen die Konsole[nspiele ausliefern] und uns dann Zeit nehmen, um die PC-Version so gut wie nur möglich zu machen.", so der Verantwortliche.

Tsujimoto hat sich kurzem übrigens noch einmal zum Thema Mikrotransaktionen geäußert und die Haltung des Unternehmens bestärkt: Capcom wird solche Mechaniken in Monster Hunter: World nicht nutzen. Im Gespräch mit Trusted Reviews sagte der Produktionschef, dass es zu keinerlei Streitigkeiten zwischen den vier Spielern einer Party kommen sollte. Wenn sich ein Spieler jedoch eine bessere Waffe erschummelt hat, könnte das Spannungen hervorrufen, die wiederum die Spielerfahrung trüben könnten. Im neuen Spiel von Capcom hätten diese Pay-to-Win-Mechaniken deshalb keinen Platz.

"Es gibt absolut keine Pläne dafür. [Monster Hunter: World] ist kein Spiel, in dem ihr zufällige Kisten oder Loot-Boxen mit tollen Items oder Waffen erhaltet. Nichts das irgendwie das Gameplay beeinflusst muss bezahlt werden; nicht einmal kosmetische [Dinge]. Nur für Inhalte, die Spaß machen."

Diese Haltung unterstützen wir sehr gerne, vor allem aufgrund der aktuellen Nähe vieler großer Publisher zu diesem Thema. Falls euch das Thema weiter interessiert, solltet ihr euch vielleicht unseren neuen Beitrag zum Thema Loot-Kisten anschauen.