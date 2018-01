God of War-Entwickler teilt "bald" Erscheinungsdatum

God of War wurde fast auf allen großen Gaming-Veranstaltungen der letzten Monate gezeigt, doch bislang wissen wir leider noch nicht genau, wann das PS4-exklusive Spiel erscheint. Die Verantwortlichen sprechen grob von einem Termin zu "Beginn 2018", was einige Spieler mit Blick auf den Kalender verunsichert. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu hat Chris Ashimine, Localization Producer bei Sony Interactive Entertainment Japan und Asien, über die Länge des Spiels gesprochen und sich zum Stand der Lokalisationsarbeiten geäußert. Auf das Datum angesprochen antwortete er verlegen, dass das Team "in Kürze" soweit sei, die Ankündigung vorzunehmen. Konkreter ging er darauf allerdings nicht ein, was glaubt ihr also, wann wir Kratos' und Atreus' Abenteuer erleben dürfen?

Quelle: Dualshockers.