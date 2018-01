Nintendo Switch erreicht beeindruckende Zahlen in Frankreich und Italien

Dass die Nintendo Switch unfassbar erfolgreich ist, das sollte mittlerweile niemanden mehr überraschen, doch wie stark der Hybrid wirklich ist, das feiern wir gerne immer wieder. Diese Woche haben wir von zwei weiteren beeindruckenden Meilensteinen erfahren, die den Großraum Europa betreffen. Nintendo Italien hat in einer Pressemitteilung bestätigt, dass die Switch die schnellstverkaufte Heimkonsole in der Geschichte des Landes sei und den bisherigen Spitzenreiter, die Nintendo Wii, damit in den Verkäufen des ersten Jahres übersteigt. Andrea Persegatti, General Manager bei Nintendo Italien, zeigte sich hoch erfreut über den Erfolg der Konsole und den herausragenden Softwareverkäufen, die weite Teile des Landes betreffen.

Unsere Nachbarn im Westen können ebenfalls positive Meldungen verzeichnen. Wie der Figaro schreibt, hat die Switch noch 2017 die lebenslangen Verkaufszahlen der Wii U überstiegen. Der Wii-Nachfolger vertrieb in den sechs Jahren auf dem Markt lediglich 832.000 Einheiten, nach nur zehn Monaten stand die Switch bei den Franzosen mit 911.000 Einheiten hoch im Kurs. Laut den Kollegen von Gameblog nähert sich der Hybrid damit der Verbreitung der Xbox One an, die in Frankreich aktuell bei 1,26 Millionen Geräten liegen soll.