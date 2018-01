Final Fantasy VII: Remake-Producer äußert sich zum Entwicklungsstand

Bis auf einige Screenshots und kleinere Interviews haben wir seit dem Vorstellungstrailer des Final Fantasy VII-Remakes fast nichts außer Schweigen erhalten. Diese Stille sorg für Spekulationen im Internet und das nun schon seit Monaten. In der Famitsu hat sich nun überraschend Game Producer Yoshinoro Kitase zu Wort gemeldet, um einen aktuellen Einblick in den Stand der Entwicklung zu geben und Fans zu versichern, dass die Entwicklung gut verläuft. 2018 werde sein Team und er weiter am "Komfort" des Spiels arbeiten, was ihr interpretieren könnt, wie ihr wollt. Das war im Grunde aber auch schon alles, was Kitase zu sagen hatte. Sein Kollege Shinji Hashimoto, Maken-Manager für Final Fantasy, äußerte sich im Hinblick auf die E3 2018 gespannt - vielleicht stehen dort neue Ankündigungen des Projekts an.

Quelle: DualShockers