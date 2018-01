Gerücht: Amazon verrät Termine von Crackdown 3 und State of Decay 2

Obwohl Microsoft im vergangenen Jahr sehr dringend exklusive Titel gebraucht hätte, haben weder Crackdown 3 noch State of Decay 2 ihr ursprüngliches Erscheinungsfenster getroffen und wurden auf einen unbestimmten Zeitpunkt in 2018 verschoben. Microsoft hat sich bislang selbst nicht weiter dazu geäußert, wann genau wir diese Spiele erhalten, doch eine lokale Amazon-Seite könnte sich vielleicht verplappert haben. Amazon Spanien listete State of Decay 2 für den 25. Mai und Crackdown 3 auf den 29. Juni. Beides sind Freitage, was für die Wahrscheinlichkeit eines Platzhalters reduziert. Im Moment lässt sich das hier jedoch kaum als offizielle Bestätigung sehen, weshalb wir diese Meldung als Gerücht betrachten.