Japanischer Konsolenmarkt wächst seit elf Jahren wieder

Obwohl der Konsolenmarkt weltweit von Jahr zu Jahr ein Stückchen wächst, schrumpft das Interesse an Handheld- und Heimkonsolen in Japan seit einen knappen Jahrzehnt kontinuierlich. Das geht nicht unbedingt auf die Qualität der Spiele oder der Hardware im Allgemeinen zurück, sondern lässt sich mit dem Vormarsch der Smartphones erklären, die im modernen Japan viel Platz des täglichen Lebens einnehmen. Die Playstation 4 allein konnte an dieser Entwicklung im Land der aufgehenden Sonne nicht umkehren, doch mit der Hilfe der Nintendo Switch sieht das alles plötzlich ganz anders aus. Wie die Famitsu berichtet, stiegen aus diesem Grund in 2017 sowohl Hardware- als auch Software-Verkäufe zum ersten mal seit 2006 wieder an. Besonders die Daten der Hardware-Abteilung sind beeindruckend und zeigen ein Wachstum von 73 Prozent von 117,05 Milliarden Yen (umgerechnet ca. 880 Millionen Euro) in 2016 auf 202.37 Milliarden Yen (ca. 1,5 Milliarden Euro) im vergangenen Jahr. Physische und digitale Spiele stiegen weniger stark, aber immerhin um knapp 4 Prozent.