Pornhub: Playstation dominiert 2017 Verkehr auf Konsolen

Konsolen sind heutzutage so viel mehr als plumpe Wiedergabegeräte und werden von einigen Nutzern in vielen unterschiedlichen Lebenslagen und -positionen genutzt. Die Medienmaschinen sind mittlerweile echte Dauerbrenner im Konsum von Pornografie, wie die beliebte Erwachsenen-Webseite Pornhub vermeldet. Wie die Nutzer in diesem Jahr im plattformübergreifenden Vergleich abschnitten, das haben wir heute herausgefunden. Die Webseite veröffentlichte Statistiken aus dem vergangenen Jahr und hat die Webseitenaufrufe freundlicherweise nach Konsolen aufgeteilt. Die Playstation liegt in diesem Rennen ganz vorn und nimmt stolze 56 Prozent des Marktvolumens ein. Die Xbox-Division ist leicht auf 32 Prozent gefallen, beliebtester Handheld war 2017 die Playstation Vita (mit 5 Prozent), obwohl der Nintendo 3DS in der Hosentasche ein bemerkenswert starkes Wachstum durchlebte. Weitere Recherche-Informationen findet ihr auf dem unteren Bild.