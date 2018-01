GTA Online bricht Spielerrekord vier Jahre nach Erscheinen

GTA Online hatte einen blöden Start mit nervigen Server-Problemen und dieser durch ständige lange Ladesequenzen unterbrochenen Spielstruktur und trotzdem entwickelte sich dieser Behemoth schnell zu einem Industrie-Standard, auf den viele Millionen Spieler jeden Monat zurückgreifen. Mittlerweile hat Rockstar das enorme Interesse bedient und sogar Einzelspieler-Inhalte, die ursprünglich für Grand Theft Auto V geplant waren, in die Entwicklung von GTA Online fließen lassen. Diese Entscheidung fanden nicht alle Spieler gut, aber heute erfahren wir, dass sich diese Entscheidung für den Entwickler offenbar auszahlte. Rockstar gab auf ihrem Firmenblog in einer Kurzmitteilung bekannt, dass der Dezember 2017 einen neuen Spielerrekord von GTA Online aufstellte. Vier Jahre nach dem offiziellen Release tummeln sich also mehr Spieler auf den Servern, als je zuvor.