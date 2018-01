Physische Star Wars Battlefront II-Verkäufe liegen unter dem des Originals

Seit Star Wars Battlefront II im letzten November erschien, scheint der Titel der ungewollte Star einer merkwürdigen Reality-Show zu sein, denn Fans waren und sind mit einigen der vom Entwickler getroffenen Design-Entscheidungen alles andere als zufrieden. Wir haben bereits unbestätigte Meldungen darüber erhalten, dass sich diese Unzufriedenheit und in Kombination mit der schlechten Presse auf die Verkäufe des Spiels ausgewirkt haben könnte, nun liegt eine weitere schockierende Bestätigung vor uns.

VGChartz konnte die Verkäufe des Spiels in der ersten Woche grob ermitteln und veröffentlichte die Daten in einem kleinen Bericht. VGChartz nutzt spezielle Hochrechnungsverfahren für die Analyse, allerdings hat sich die Quellenbasis in den letzten Jahren mehrmals als ungenau erwiesen, weshalb auch das natürlich keine solide Faktenbasis ist. Die Ergebnisse sind jedoch so deutlich, dass sie selbst mit Abweichungsfehlern für sich sprechen: Innerhalb der ersten Woche gingen demnach nur 1.326.906 physische Kopien der Fortsetzung über die Ladentheke, während das Original seinerzeit 3.675.687 Spiele vertrieb. Online-Verkäufe sind hierbei nicht mit eingerechnet worden, was die Ergebnisse vielleicht ausgleichen könnten. EA kann damit ganz sicher trotzdem nicht glücklich sein und es wird klar, dass sich Star Wars Battlefront II deutlich unter den Erwartungen geschlagen hat.