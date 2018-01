Total War blickt mit Three Kingdoms nach China

Sega und Creative Assembly haben gestern Nachmittag den nächsten Ableger ihres historischen Strategiespiels vorgestellt, Total War: Three Kingdoms. Wie der Name impliziert wird sich der Titel der Ära Chinas widmen, begonnen im Jahr 190 unserer Zeitrechnung. Hier ist ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt."

Wie Creative Assembly die neue Umgebung und das Szenario umsetzt, dürfte ziemlich spannend werden, denn das Studio konnte in der früheren Vergangenheit durchaus mit interessanten artistischen Ideen überzeugen. Bis auf die Enthüllung gibt es keine weiteren Informationen zu etwaige Gameplay-Details oder sonstigen Features. Sega plant Total War: Three Kingdoms derzeit für den Herbst diesen Jahres. Einen cinematischen Videoeindruck bekommt ihr im folgenden Trailer: