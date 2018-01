Gerücht: Twitch soll über 75 Million Euro für Übertragungsrechte an Overwatch League gezahlt haben

Twitch ist ein gigantischer Streaming-Dienstleister, der tagtäglich etliche Millionen Nutzer erreicht. Laut aktuellen Medienberichten hat die Amazon-Tochterfirma kürzlich eine sehr kostspielige Investition beschlossen, die ihnen die alleinigen Übertragungsrechte der Overwatch League für die ersten zwei Jahre zusichert. Laut Quellen die den Verantwortlichen nahe stehen, habe dieser Spaß Twitch umgerechnet mindestens 75 Millionen Euro gekostet, was eine respektable Bestätigung für Amazons Engagement im eSport-Sektor bedeuten würde. Activision Blizzard hat in den vergangenen Jahren bereits eng mit dem Streaming-Dienst zusammengearbeitet, um Turniere von ihren wichtigen IPs Overwatch, Hearthstone: Heroes of Warcraft World of Warcraft und nicht zu vergessen Heroes of the Storm zu übertragen. Die Overwatch League startet morgen früh um 01:00 Uhr, die gesamte Saison läuft noch bis Ende Juli. Schaut ihr ab jetzt häufiger auf Twitch vorbei?

