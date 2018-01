Destiny 2: Valentinsaktion "Crimson Days" bestätigt

2016 hat Bungie zum ersten Mal in Destiny eine spezielle Veranstaltung zum Valentinstag geplant und durchgeführt. Aus heutiger Sicht lässt sich sicher sagen, dass die Leute die sogenannten Crimson Days nicht sonderlich mochten, was wohl auch einer der Gründe war, warum das Event 2017 nicht zurückkehrte. In diesem Jahr probiert es der Entwickler aber noch einmal aus, wie der Community-Manager Chris "Cozmo23" Shannon auf Reddit bestätigte: "Die Gerüchte sind war, die Crimson Days kehren zurück. Es wird nicht so stattfinden, wie beim letzten Mal (2016). Wir sprechen über alle Änderungen am kommenden Dienstag im Blog-Update." Was Bungie zum Fest der Liebenden wohl geplant hat?

Quelle: VG247.