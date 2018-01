GRTV ist zum Start der Overwatch League in L.A.

Lorenzo und Daniel aus der GRTV-Crew sind für die Overwatch League nach Los Angeles gereist und haben schon einige Videos am Start, die ihr gleich hier oder unter unserer Rubrik User-TV sehen könnt. Die beiden scheinen viel Spaß zu haben und vergessen hoffentlich nicht, dass sie im sonnigen Kalifornien auch arbeiten sollen. Das erste Match wird in der Nacht zum Donnerstag übertragen, hierzulande ist beginnt das Eröffnungsspiel am 11. Januar um 01:00 Uhr.

Daniel ist endlich in L.A. angekommen



GRTV: Overwatch League



Präsentation der Overwatch League



Kaffeepause



Pressekonferenz



Präsentation der Herzen



Daniels Gepäck-Update



GRTV hat den Swag



Erster Tag der Overwatch League für Medien