Adidas präsentiert Dragon Ball-Sneaker

Adidas und Bandai Namco gaben diese Woche das Ergebnis einer gemeinsamen Kollaboration bekannt und präsentierten in diesem Zuge eine Sneaker-Kollektion im Dragon Ball-Stil. Das Modelabel Yeezy Mafia wird insgesamt sieben einzigartige Versionen des Schuhmodells veröffentlichen, die jeweils im Design eines anderen Charakters des Dragon Ball-Universums gestaltet sind. Freezer, Mr. Popo, Tenshinhan, Yajirobe und Mr. Satan wurden bereits als Vorlage bestätigt, in den kommenden Tagen wird Adidas noch weitere Modelle vorstellen. Was haltet ihr von dieser Art von Merchandise?

Links seht ihr das Design von Cell, rechts das von Freezer.

Quelle: Joyscribe