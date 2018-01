Game Boy ist wieder im Kommen

Nintendos ikonischer Handheld-Klassiker, der Game Boy, scheint wieder in Mode zu kommen. Der Peripheriehersteller Hyperkin produziert ein neues Modell des Game Boys, der das originale Design von Nintendo in vielerlei Hinsicht zu verbessern versucht. Das Gerät besteht aus Aluminium und nutzt einen modernen LCD-Display, der selbstverständlich eigenständig ausgeleuchtet wird (Tschüss, Bildschirmlampe). Auf Wunsch hin darf die Eigenbeleuchtung natürlich ausgeschaltet werden, um noch einmal das nostalgische Gefühl beim Spielen mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke zu erzeugen. Ein Akku versorgt das Gerät für ca. sechs Stunden lang mit Strom, aufgeladen wird alles über einen modernen USB-C-Stecker. Stereo-Lautsprecher sind integriert, alle alten Game Boy (und sogar Game Boy Color)-Module sollen auf dem Gerät laufen, das temporär unter dem Namen Game Boy Classic Edition läuft. Billig wird der Spaß leider nicht, aktuell listet Hyperkin die Retrokonsole für stolze 100 US-Dollar... Mit einer Lieferung wird nicht vor dem Sommer gerechnet. Was haltet ihr von dieser Aktion? Braucht man heutzutage noch einen Game Boy? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Gizmodo

Gizmodo

Quelle: Gizmodo.

Gizmodo