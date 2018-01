Geschlossene Beta für Sea of Thieves auf Ende Januar datiert

Microsoft hat diese Woche Details zur bevorstehenden Sea of Thieves Beta bekanntgegeben. Ab dem 24. Januar (01:00 Uhr) bis zum 29. Januar um 09:00 Uhr wird die geplante Testphase andauern, qualifizierte Spieler dürfen sich demnach auf fünf Tage feucht-fröhlichen Abenteuerspaß in Rares nächstem Abenteuerspiel freuen. Inhaltlich werden nicht alle Dinge aus der finalen Spielversion bereitstehen. Rare hat zu diesem Schritt entschieden, weil sie sich noch einige Geheimnisse bewahren wollen. Falls ihr an an dieser Aktion teilnehmen wollt, müsst ihr entweder seit spätestens dem 1. Dezember 2017 Mitglied des Insider-Programms von Xbox sein oder das Spiel vorbestellt haben. Treffen keine dieser beiden Bedingungen zu, heißt es ganz einfach warten... Sea of Thieves erscheint am 20. März für Xbox One und PC.