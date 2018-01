Let Them Come für Smartphones verfügbar

Tuatara Games hat im Oktober letzten Jahres einen abgefahrenen Sci-Fi-Shooter namens Let Them Come veröffentlicht, der ab sofort auch für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist. Im Spiel müssen wir heranstürmende Alienhorden abwehren und stehen als letzte Bastion zwischen der Auslöschung der Menschheit. Unterschiedliche Taktiken, ein fettes Waffenarsenal und unterschiedlichste Angreifervarianten verschafften dem Spiel auf PC, PS4 und Xbox One einen netten Ruf, unterwegs lässt sich der Charme von Let Them Come sicher ebenfalls heraufbeschwören. Was zockt ihr unterwegs?