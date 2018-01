Gerücht: Microsofts neues Erfolge-System enthüllt

Vor etwa fünf Monaten hat Mike Ybarra, Corporate Vizepräsident von Microsofts Xbox-Abteilung, darüber gesprochen, dass das bestehende Erfolge-System auf der Konsole fundamental überarbeitet werden soll. Damals stimmte der Unternehmenschef zu, dass Xbox' aktuelles Konzept Spieler die weniger Zeit investieren können, um die virtuellen Trophäen zu sammeln, entmutigt. Nun haben wir erste Hinweise darauf bekommen, wie die neue Vorstellung der Funktion auf Konsole aussehen könnte. Windows Central behauptet das sogenannte "Karriere"-System bereits gesehen zu haben, das auf die Erfolge und den Gamerscore aufbaut. Die virtuellen Punkte sollen demnach in ein stufenartigen Erfahrungssystem einfließen, das Prestige-Ränge und offenbar auch Loot-Kisten mit Gegenständen für unseren Avatar freischaltet. Die Dokumente die Windows Central vorliegen, indizieren, dass bestimmter Herausforderungen ("Quests" genannt), etwa das Spielen einer bestimmten Anzahl von Titeln auf einer vorgegebenen Liste, unseren Rang steigen lässt. "Karriere" wird unsere Fortschritte und die Spielzeit in verschiedenen Spielen aufzeichnen, was Microsoft wiederum die Möglichkeit offen hält, uns dafür ebenfalls Erfahrungspunkte gut zu schreiben. Im Moment ist all das natürlich reine Spekulation und wir wissen nicht, ob es sich hierbei um ein reales Feature oder eine Konzeption handelt. Was haltet ihr von dieser Idee oder mochtet ihr die Punktejagd, die Erfolge noch immer sind?