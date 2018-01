Episode 4 von Batman: The Enemy Within datiert

Ende November veröffentlichte Telltale Games die dritte Episode von Batman: The Enemy Within und einige Fans hofften darauf, dass Teil vier noch vor dem Start von 2018 veröffentlicht werden würde. Diese Überraschung hat uns Santa Claus allerdings nicht unter dem Tannenbaum da gelassen. Zumindest wissen wir seit gestern, dass wir nicht mehr sehr viel länger auf das nächste Abenteuer warten müssen. Die vierte Folge, genannt "What Ails You" (zu deutsch etwa "Was kränkt dich?") erscheint laut Telltale in knapp zwei Wochen, am 23. Januar. Ohne zu viel von der Geschichte vorwegnehmen zu wollen spitzt sich der Konflikt rund um Harley Quinn und Co. zu, was Bruce Wayne in große Schwierigkeiten bringt. Spannend wird vor allem sein, wie unsere getroffenen Entscheidungen ausfallen werden und worauf das Finale hinausläuft. Falls ihr noch gar nicht in das Spiel reingeschaut haben solltet, aktuell ist die erste Episode von Telltales Batman-Serie für Playstation Plus-Mitglieder kostenlos erhältlich.