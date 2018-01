Blutiger Zombie-Trailer zeigt The Darkest Shore in Call of Duty: WWII

Am 30. Januar erscheint die erste Erweiterung von Call of Duty: WWII - The Resistance - auf der Playstation 4 und spätestens seit Weihnachten stehen die wichtigsten Details zu unserem nächsten Ausflug in den Weltkriegs-Shooter bereit. Einer der größten Bestandteile des frischen Inhalts wird sicherlich die Nazi Zombies-Adaption The Darkest Shore sein, für die wir heute einen neuen Trailer erhalten haben. Das atmosphärische Video gibt uns einen Eindruck der nebeligen Insel und seiner Bunkeranlagen, die von herumschleifenden Zombies und sumpfigen Arealen durchzogen sind. Die stinkenden Einheiten der Luftwaffe und der Kriegsmarine weilen nicht länger unter den Lebenden und wir müssen allerhand neuer Waffen und Fallen einsetzen, um uns die Pest vom Hals zu halten. Sledgehammer Games hält sich jedoch offen, uns diesbezüglich weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Wahrscheinlich erhalten wir aber noch weitere Details in der nahen Zukunft.