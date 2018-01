State of Decay 2-Entwickler "zuversichtlich" für Veröffentlichung im Frühjahr

State of Decay 2 ist eine Xbox-exklusive IP, die aktuell in der Verantwortung steht für Microsoft gegen das Line-Up der PS4 und der Nintendo Switch anzutreten. Undead Labs ist seit der E3 2017 jedoch sehr ruhig geworden und hat sich nicht, wie zugesichert, im Dezember vergangenen Jahres zum aktuellen Stand des Spiels geäußert. Die ESRB hat den Titel diesen Montag untersucht und ein voraussichtliches Erscheinungsdatum in der ersten Hälfte des Jahres gesehen, was das Thema wieder aufwirbelte. In den sozialen Medien fanden Fans nun das lang ersehnte Gespräch, denn ein Studiosprecher antwortete einem besorgten Spieler, dass das Projekt nicht verschoben werde. Ein konkretes Erscheinungsdatum will der Verantwortliche noch immer nicht nennen, allerdings seien die Entwickler "zuversichtlich für eine Veröffentlichung im Frühjahr", heißt es. Wann State of Decay 2 wohl aus diesem mysteriösen Schatten des Schweigens austritt?