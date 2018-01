Monster Hunter: World wiegt nicht viel

Der Xbox Marktplatz hat uns die Überraschung schon ein bisschen genommen, doch nun verdichten sich die Hinweise auf die Speichergröße von Monster Hunter: World. Im vergangenen Dezember überraschte uns Microsoft damit, dass Capcoms bevorstehendes Jagdspiel lediglich 12,94 GB auf der Festplatte der Xbox One in Anspruch nehmen sollte und wir waren erwarteten, dass diese Datenmenge im Laufe der Entwicklung noch ansteigt. Das ist keine Seltenheit bei unfertigen Spielen ist und immerhin geht es hier um mächtige Drachen und gewaltige offene Welten. Ein Bild der japanischen PS4-Verkaufsversion hat die Angelegenheit nun jedoch aufgelöst. Mindestens 16 GB benötigen Spieler auf der Playstation 4 zur Installation des Spiels auf ihrer Festplatte. Auf diese Basis müssen wir vielleicht noch einen Day 1-Patch hinzuaddieren, eventuell kommende DLC-Pläne und Vorbesteller-Inhalte, doch insgesamt dürfte die Speichermenge damit trotzdem viel geringer ausfallen, als bei vergleichbaren Triple-A-Titeln. Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar auf Xbox One und PS4 und zu einem späteren Zeitpunk im Herbst auf dem PC.

Quelle und danke für das Bild: PSU.