Heute im GR-Livestream: Die Säulen der Erde

Der Januar startet größtenteils trist in das neue Spielejahr, aber das muss ja nicht immer etwas Schlechtes sein. Wir erhalten dadurch etwa die Chance mal wieder ein Buch zu lesen, am besten eines mit interaktiven Elementen, von einem Bestseller-Romanautoren. Daedalics Adaption von Ken Folletts Die Säulen der Erde war im vergangenen Jahr eine überaus gelungene Adventure-Umsetzung und im Dezember ist das zweite Buch gestartet. Bis Ende des Quartals sollen alle drei Kapitel erschienen sein, wir wollen uns deshalb noch einmal anschauen, ob sich spielerisch etwas verändert hat. Im Gegensatz zu Telltale Games' Episodenformaten werden wir die Folge aber sicher nicht im Stream schaffen, da die Kapitel selbst sehr komplex sind und sich nahe an der Buchvorlage bewegen. Gestartet wird wie üblich um 16:00 Uhr, einschalten könnt ihr am besten über unsere Liveseite.