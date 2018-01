Fans kreieren liebevolles Kid Icarus-Remake

Eine Gruppe von Fans hat den Anfang des ersten Kid Icrarus-Spiels in einem liebenswürdigen Eigenprojekt rekreiert. Der Titel nutzt eigene Mechaniken und ist in vollem 3D erkundbar, die ersten 15 Minuten der frühen Spielversion könnt ihr euch auf Youtube genauer ansehen. Das zwölfköpfige Team hat sieben Wochen lang an der kleinen Demo gearbeitet, die sie auf ihrer Webseite sogar zum Download bereitstellen. Wenn Nintendo davon Wind bekommt, dürfte all das umsonst gewesen sein...

Quelle: USGamer.