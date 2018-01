Nintendo wechselt Bildschirm-Produzenten der Switch

Neu produzierte Geräte der Nintendo Switch werden ab 2018 voraussichtlich keinen japanischen LCD-Bildschirm mehr benutzen, sondern einen taiwanischen. Laut Nikkei Techon arbeitet Nintendo mit einem neuen Bildschirmhersteller zusammen, der in Zukunft die Touch-Panel der Nintendo Switch-Konsole anfertigen wird. Der ResetEra-Nutzer ggx2ac hat konkretere Informationen und schreibt, dass der bisherige Produzent dieser Bestandteile, ein Unternehmen namens Japan Display Inc., bislang der einzige Lieferant der Displays war. Doch in der Firma fand eine Umstrukturierung statt, die unter anderem die Kristall-Panel der Nintendo Switch betrifft, weshalb sich Nintendo einen neuen Partner suchen musste. Im Hinblick auf die wachsende Nachfrage des Hybriden fiel die Wahl deshalb auf die Acer-nahen Elektronikhersteller Innolux und AU Optronics. Schon jetzt läuft die Nintendo Switch mit drei unterschiedlichen LCD-Bildschirmen, hoffentlich haben die unsteten Produktionsbedingungen keine Auswirkung auf Helligkeit und Qualität zukünftig produzierter Geräte.